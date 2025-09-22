شاهد.. لحظة وصول أنغام إلى لندن استعدادا لحفلها غدا

وصلت الفنانة أنغام، صباح اليوم الإثنين إلى العاصمة الإنجليزية لندن، استعدادا لإحياء حفل غنائي هناك، غدا الثلاثاء 23 سبتمبر.

وصول أنغام إلى لندن

أنغام - سيبتلي قلبي

طرحت الفنانة انغام منذ قليل احدث اغانيها بعنوان “سيبتلي قلبي” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعتبر هى الأغنية الأولي لها بعد عودتها من ازمتها الصحية الأخيرة ، ويعد التعاون الأول بينها وبين الشاعر تامر حسين .

وأغنية “سبتلي قلبي” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وموسيقي نادر حمدي.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.