من بينها قسيمة الزواج.. مستندات تحصل عليها من ماكينة الأحوال المدنية

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على الوثائق والأوراق الثبوتية بسهولة على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال عدة وسائل ميسرة.

فقد تم توفير ماكينات الأحوال المدنية داخل المولات والمطارات، والتي تمكن المواطنين من استخراج المستخرجات الرسمية مثل: شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، قسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق خلال دقائق معدودة.

كما يمكن طلب هذه الوثائق إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطوير خدماته المميكنة، بهدف تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية بكل سهولة ويسر، وتخفيف العبء عن المواطنين خاصة خلال فترات الزحام.

ماكينة السجل المدني الذكي



وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى وفى خلال دقائق معدودة.



