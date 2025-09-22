مصر والأردن تبحثان تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والغاز والطاقة المتجددة

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الذي يزور الأردن حاليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن ومصر في مجالات الطاقة المختلفة.



وتم خلال اللقاء، استعراض آفاق توسيع التعاون في مشروعات الطاقة، خاصة في قطاع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يعزز أمن الطاقة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.



وكان الوزيران قد قاما في أغسطس الماضي بزيارة باخرة التخزين وإعادة التغييز العائمة "إنيرجوس فورس" (Energos Force) في محافظة العقبة، للاطلاع على آلية عملها والدور الذي تقوم به في دعم أمن التزود بالطاقة على المستويين الوطني والإقليمي.



وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وفي سياق التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في قطاع الطاقة الحيوي.

