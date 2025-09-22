احمد موسي: ترامب أعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لضم الضفة الغربية

أكد الاعلامي احمد موسى انا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مجرد مجرم حرب سوف يلتقي بالرئيس الامريكي في الامم المتحده وسوف يعود لتنفيذ مخططه دون الرجوع فيه.

وأضاف خلال برنامج على مسؤوليتي على فضائيه صدى البلد، أن منطقة الشرق الأوسط سوف تواجه أوهام المجرم نتنياهو بشأن التوسع، مستنكرا تهجير 2 مليون فلسطيني وقتل الآلاف من الأبرياء.

وأكد موسى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحدث عن السلام وهو لا يفعل ذلك، وهو من اعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لضم الضفة الغربية.



وأشار موسي أن الرئيس الأمريكي ترامب هو أيضا من منح إسرائيل أسلحة مطوره لضم الضفة الغربية.