قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

النافع والضار هو الله.. أمين الإفتاء يوضح حكم ارتداء الحظاظة

حكم لبس الحظاظة
حكم لبس الحظاظة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: "ألبس حظاظة في يدي، وأحيانًا تكون من الخشب أو العاج أو الجلد العادي، فما حكم ذلك؟".

أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم  الإثنين، أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن مثل هذه الأساور الحديثة تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، فهذا اعتقاد مناقض لعقيدة المسلم الصحيحة. 

أمين الإفتاء: لبس الحظاظة يعود حكمه إلى العادات والأعراف

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن لبس الحظاظة في حد ذاته لا حرج فيه إذا كان خاليًا من هذا الاعتقاد الباطل.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يعود إلى العادات والأعراف، فإذا كان ارتداء هذه الحظاظات مألوفًا في المجتمع ولم يكن مخصصًا بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

حكم ارتداء السلاسل وارتداء الحظاظة للرجال

وكان قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الشباب للسلاسل لا يليق بتصرف الرجال، والعرف قد يجعلها مقبولة شيئا ما في توقيت معين في بقعة معينة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له خلال إجابته عن سؤال ما حكم ارتداء الحظاظات؟، أن هذا ليس حراما ولكن هذه ثقافة ليست عندنا فنحن نقلد كل ما فى الغرب أو ليس فى عُرفنا، فحتى لو افترضنا أن مثل هذه الأشياء ليست حراما، لكن هذا لا يوجد فى أعرافنا وتقاليدنا، فالإنسان دائمًا يسعى ألا يخالف الناس خاصة فى مثل هذه الأمور.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الإمعان في الزينة تصرف نسائي، فالرجل طبعه خشونة لكن سلسلة وحظاظة كلها أمور فيها تشبه بالنساء غير لائق بالرجال.

حكم ارتداء السلاسل الفضة للرجال

وفي السياق ذاته، قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

وأوضح أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع فيسبوك، عن حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة؟، قائلاً إن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.

وأشار أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب أن يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

أمين الفتوى أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء حكم ارتداء الحظاظة ارتداء الحظاظة الحظاظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد