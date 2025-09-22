النافع والضار هو الله.. أمين الإفتاء يوضح حكم ارتداء الحظاظة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: "ألبس حظاظة في يدي، وأحيانًا تكون من الخشب أو العاج أو الجلد العادي، فما حكم ذلك؟".

أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن مثل هذه الأساور الحديثة تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، فهذا اعتقاد مناقض لعقيدة المسلم الصحيحة.

أمين الإفتاء: لبس الحظاظة يعود حكمه إلى العادات والأعراف

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن لبس الحظاظة في حد ذاته لا حرج فيه إذا كان خاليًا من هذا الاعتقاد الباطل.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يعود إلى العادات والأعراف، فإذا كان ارتداء هذه الحظاظات مألوفًا في المجتمع ولم يكن مخصصًا بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.

حكم ارتداء السلاسل وارتداء الحظاظة للرجال

وكان قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الشباب للسلاسل لا يليق بتصرف الرجال، والعرف قد يجعلها مقبولة شيئا ما في توقيت معين في بقعة معينة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له خلال إجابته عن سؤال ما حكم ارتداء الحظاظات؟، أن هذا ليس حراما ولكن هذه ثقافة ليست عندنا فنحن نقلد كل ما فى الغرب أو ليس فى عُرفنا، فحتى لو افترضنا أن مثل هذه الأشياء ليست حراما، لكن هذا لا يوجد فى أعرافنا وتقاليدنا، فالإنسان دائمًا يسعى ألا يخالف الناس خاصة فى مثل هذه الأمور.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الإمعان في الزينة تصرف نسائي، فالرجل طبعه خشونة لكن سلسلة وحظاظة كلها أمور فيها تشبه بالنساء غير لائق بالرجال.

حكم ارتداء السلاسل الفضة للرجال

وفي السياق ذاته، قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.

وأوضح أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع فيسبوك، عن حكم لبس الشباب للسلسلة الفضة؟، قائلاً إن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.

وأشار أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب أن يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".