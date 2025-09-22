تبادل الهدايا التذكارية بين بيراميدز وأهلى جدة

تبادل مسئولو ناديي بيراميدز المصري والأهلي السعودي الهدايا التذكارية خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريقين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتبادل مسئولو الناديين التصوير بقميصي الفريقين بعد انتهاء الاجتماع التنسيقي، حيث أهدى مصطفى طنطاوي ممثلا عن إدارة بيراميدز، وأحمد زاهر مدير الفريق، قميص النادي لمسئولي الأهلي تعبيرا عن العلاقات الاخوية التي تجمع الناديين العربيين، في حضور رالي العمراني مسئول الفيفا عن اللقاء.

وقدم وفد بيراميدز التهنئة للجانب السعودي بمناسبة العيد الوطني للمملكة والذي سيوافق يوم المباراة.