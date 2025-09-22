قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنصلية الصينية تحتفل بالعيد الوطني الـ76 بالإسكندرية

احتفالية القنصلية الصينية بالاسكندرية بالعيد الوطني
احتفالية القنصلية الصينية بالاسكندرية بالعيد الوطني
أحمد بسيوني

احتفلت القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بالعيد الوطني رقم 76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وقناصل دول إيطاليا وفلسطين وروسيا والسعودية.

قال "يانغ يي"، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن الصين ومصر كلاهما من مهود الحضارة الإنسانية، وقد ارتبطت الحضارتان منذ القدم عبر طريق الحرير البحري. وتُعرف الإسكندرية بلقب "عروس البحر الأبيض المتوسط"، وكانت في طليعة التعاون الودي مع الصين.

وأضاف أن العلاقات الصينية-المصرية على أعلى المستويات لا تقتصر على الثقة السياسية المتبادلة فحسب، بل تتجلى أيضًا في أوجه التعاون العملي والمثمر بين البلدين، فمنذ إنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، عملت الصين ومصر على مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مع جهود بناء مصر لـ"الجمهورية الجديدة" و"رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة"، بما يعكس رؤيتهما المشتركة لمستقبل مزدهر.

وأشار إلى أن في 9 يوليو، دشنت الخطوط الجوية الصينية رحلات مباشرة بين بكين والقاهرة، بما يعزز تيسير حركة الأشخاص بين البلدين، كما شهد 16 يوليو استمرار التوسع الغربي لمجمع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-المصري في قناة السويس على أسس ما تم إنشاؤه سابقًا، ليبلغ إجمالي مساحة التطوير أكثر من 10 كيلومترات مربعة، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي والصناعي المستدام بين البلدين. لقد أصبحت العلاقات الصينية-المصرية نموذجًا رائدًا للتضامن والتعاون المنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول العالم النامي.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العمق التاريخي بين مصر والصين يعكس امتداد حضارتين من أقدم حضارات العالم، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

وأضاف المحافظ أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، كما شاركت الصين في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية داخل مصر، ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة نحو 2800 شركة باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن عام الشراكة المصرية – الصينية يمثل خارطة طريق جديدة للتعاون الثنائي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الإسكندرية تواصل دورها المحوري كجسر للتواصل الاقتصادي بين البلدين، من خلال استضافة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

