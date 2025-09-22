ماكرون يكشف شرط إنشاء سفارة فرنسية في فلسطين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين أن فرنسا ستنشئ سفارة فرنسية في دولة فلسطين فور الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وأضاف ماكرون أن "إسرائيل توسّع عملياتها العسكرية في غزة، ما أدى إلى تشريد مئات الآلاف وجرحهم وتجويعهم وصدماتهم النفسية، وتدمير حياتهم، على الرغم من إضعاف حماس بشكل كبير.

وقال الرئيس ماكرون، أنه يريد تحقيق وعد ميثاق الأمم المتحدة بـ"دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وأشار الرئيس الفرنسي أنه: "لا شيء يبرر الحرب الدائرة في غزة. لا شيء"، موضحا "على العكس، كل شيء يُجبرنا على إنهائها نهائيًا، لأننا لم نفعل ذلك سابقًا. يجب أن نفعل ذلك لإنقاذ الأرواح".

وأعلن ماكرون يوم الاثنين اعتراف فرنسا رسميًا بالدولة الفلسطينية.

وقال ماكرون، متحدثًا في قمة نيويورك حول حل الدولتين: "لقد حان الوقت. لهذا السبب، ووفاءً بالتزام بلدي التاريخي تجاه الشرق الأوسط بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أعلن اليوم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد، مما أثار انتقادات لاذعة من إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول أخرى دعمها في وقت لاحق من يوم الاثنين.