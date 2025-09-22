جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، وفي الوقت نفسه شدّد على أن "لا شيء يبرر الهجمات الإرهابية البشعة التي ارتكبتها حركة حماس".

ورحب جوتيريش بالجهود الدولية الرامية إلى إحياء حل الدولتين، مثمنًا المبادرة السعودية ـ الفرنسية لعقد مؤتمر دولي في نيويورك لدعم هذا المسار.

وفي سياق متصل، عبّر الأمين العام عن خيبة أمله من منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة ضمان تمثيل الشعب الفلسطيني في أي مسار سياسي يخص قضيته.