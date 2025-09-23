قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23-9-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 

عيار 24:

سعر البيع: 5783 جنيه

سعر الشراء: 5760 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5301 جنيه

سعر الشراء: 5280 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5060 جنيه

سعر الشراء: 5040 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4337 جنيه

سعر الشراء: 4320 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3373 جنيه

سعر الشراء: 3360 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2891 جنيه

سعر الشراء: 2880 جنيه

سعر الأونصة:

بالجنيه المصري: 179867 جنيه للبيع، و179156 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3747.28 دولار

سعر الجنيه الذهب:

البيع: 40480 جنيه

الشراء: 40320 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 استقرارًا في متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5783 جنيه للبيع، و5760 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 5301 جنيه للبيع، و5280 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 5060 جنيه للبيع، و5040 جنيه للشراء. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4337 جنيه للبيع، و4320 جنيه للشراء، في حين سجل عيار 14 سعر 3373 جنيه للبيع، و3360 جنيه للشراء. وسجل عيار 12 سعر 2891 جنيه للبيع، و2880 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 179867 جنيه للبيع، و179156 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3747.28 دولار. 

أما الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 40480 جنيه للبيع، و40320 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

