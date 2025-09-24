مساعد وزير الخارجية يزور مقري وكالة الفضاء الأفريقية ووكالة الفضاء المصرية

أ ش أ

زار السفير الدكتور محمد جاد، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية بالقاهرة، حيث التقي بالدكتور تديان أوتارا، رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقي.

وتم خلال الزيارة بحث سبل دعم الوكالة الإفريقية التي تتخذ من مصر مقر لها بما يعزز من مكانة مصر في القارة وحرصها على الانخراط لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفقاً لأجندة القارة 2063.

ووجه المسئول الأفريقي - خلال اللقاء - الشكر لمصر علي دعمها لسيادته وفريق عمله لتيسير مهمتهم.

كما قام مساعد وزير الخارجية بزيارة مماثلة لمقر وكالة الفضاء المصرية، حيث التقى بالدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واطلعه على آخر مستجدات عملية تسليم المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية وسبل التعاون والتنسيق المشترك لتذليل ذلك.