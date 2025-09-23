وزير الري: توفير المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم؛ أن الوزارة تضع احتياجات المنتفعين في صدارة أولوياتها باعتبارها حقاً أصيلاً لهم، حيث تعمل على توفير المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية، إلى جانب توفير المناسيب التشغيلية اللازمة لمحطات مياه الشرب، والتي تتولى وزارة الإسكان من خلالها توصيل المياه للمواطنين بشكل منتظم وآمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال الفترة الحالية التي تمثل نهاية موسم أقصى الاحتياجات المائية، حيث تم استعراض مجهودات الوزارة التي أثمرت عن نجاح الموسم الصيفي للعام الحالي 2025، إلى جانب عرض موقف الفيضان للعام المائي الجاري، وموقف إيراد نهر النيل وكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي وإجراءات إدارة السد.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لجميع العاملين بالوزارة الذين بذلوا جهوداً متواصلة بروح وطنية عالية لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المياه، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للإخلاص والانضباط، والركيزة الأساسية لنجاح المنظومة المائية في مواجهة التحديات المتزايدة.

كما أثنى الوزير على المجهودات الكبيرة التي تبذلها أجهزة الوزارة في مجال التطوير والتحديث، من مشروعات كبرى في معالجة وإعادة استخدام المياه، إلى جانب التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة الموارد المائية، بما يواكب متغيرات العصر ويخدم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار سويلم إلى التنسيق الكبير والفعّال مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يضمن إدارة الموارد المائية والزراعية بشكل تكاملي، ويحقق الاستخدام الأمثل للمياه في خدمة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أشاد وزير الري بمجهودات المصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، في إدارة عناصر المنظومة المائية بتنسيق متميز، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية، وأوضح أن الأجهزة المعنية بالوزارة واصلت كذلك جهودها في مواجهة التعديات على المجاري المائية، بما يضمن استمرار إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون معوقات.