الدبلوماسية العربية تؤتي ثمارها..اعترافات متتالية بفلسطين ورسائل أمل للشعب

تبذل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية الكثير من الجهد بالتعاون مع الدول العربية لاعتراف العالم بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة داخل دولته المستقلة.

الدول تعترف بـ فلسطين

وشهد العالم تطورًا سياسيًا لافتًا، حين أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها فارقة في مسار القضية الفلسطينية، وبداية محتملة لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

هذه القرارات لم تأتِ بمعزل عن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده السعودية وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن تلتحق بها دول أخرى، في مقدمتها فرنسا.

جهود الدولة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية..رسالة أمل

رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة ووصفتها بـ"التاريخية". الرئيس محمود عباس أكد أن الاعترافات تمثل "خطوة هامة نحو سلام دائم"، مجددًا التزام السلطة بالإصلاحات التي تعهدت بها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتراف بريطانيا على وجه الخصوص يحمل "وقعًا خاصًا"، نظرًا لدور لندن التاريخي في القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور. كما أثنت على "الدور السعودي الكبير" في الدفع نحو اعترافات متتالية.