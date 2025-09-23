قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدبلوماسية العربية تؤتي ثمارها..اعترافات متتالية بفلسطين ورسائل أمل للشعب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تبذل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية الكثير من الجهد بالتعاون مع الدول العربية لاعتراف العالم بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة داخل دولته المستقلة.

الدول تعترف بـ فلسطين

فلسطين

وشهد العالم تطورًا سياسيًا لافتًا، حين أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها فارقة في مسار القضية الفلسطينية، وبداية محتملة لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

هذه القرارات لم تأتِ بمعزل عن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده السعودية وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن تلتحق بها دول أخرى، في مقدمتها فرنسا.

جهود الدولة المصرية 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية..رسالة أمل

رحبت السلطة الفلسطينية بالخطوة ووصفتها بـ"التاريخية". الرئيس محمود عباس أكد أن الاعترافات تمثل "خطوة هامة نحو سلام دائم"، مجددًا التزام السلطة بالإصلاحات التي تعهدت بها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتراف بريطانيا على وجه الخصوص يحمل "وقعًا خاصًا"، نظرًا لدور لندن التاريخي في القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور. كما أثنت على "الدور السعودي الكبير" في الدفع نحو اعترافات متتالية.

الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني فلسطين فرنسا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

تفسير حلم النمر الأبيض

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد