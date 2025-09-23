سقوط 3 فتيات و8 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، 7 أشخاص" أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" ) لـ "2 منهم معلومات جنائية" .

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.