موسكو: تأجيل وإلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بسبب هجوم بالطائرات المسيرة

أعلنت سلطات مطارات موسكو،اليوم الثلاثاء، عن تأجيل وإلغاء أكثر من 200 رحلة جوية جراء هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة.



وقالت سلطات المطارات، في تصريحات لوكالة (تاس) الروسية للأنباء، إن 71 رحلة تأخرت وأُلغيت 96 رحلة في مطار شيريميتيفو خلال الساعات الماضية والقادمة، بينما تأخرت أربع رحلات وألغيت رحلتان في مطار دوموديدوفو.



كما تأخرت 40 رحلة وتم تحويل خمس رحلات إلى مطارات إقليمية في مطار فنوكوفو، فيما تأخرت رحلة واحدة وألغيت ثلاث رحلات في مطار جوكوفسكي. وأظهرت لوحات الرحلات الإلكترونية للمطارات نفس الأرقام.



وفي وقت سابق، تم إسقاط 36 طائرة مسيرة معادية في أجواء منطقة موسكو. وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبانين، أن 15 طائرة تم تدميرها مساء أمس، إضافة إلى 21 طائرة منذ بداية اليوم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع تحطم الطائرات.

