خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات الدوري.. تفاصيل

طرح الإعلامي خالد الغندور، سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وحرس الحدود والزمالك والجونة.

وكتب خالد الغندور، عبر فيسبوك: "توقعاتكم لمباراتي الأهلي وحرس الحدود والزمالك والجونة والجائزة تيشرت الفريقين لصاحب التوقع الصحيح".

ويخضع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود لإجراء عملية جراحية غاب علي إثرها عن مواجهة النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة نتائجه الإيجابية.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

استبعاد أسماء بارزة من قائمة الأهلي

قرر المدير الفني للأهلي، الكابتن عماد النحاس، استبعاد عدد من اللاعبين البارزين من قائمة الفريق لمواجهة الحرس، حيث غاب عن القائمة كل من:

إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو"، أشرف داري، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، أحمد كوكا، محمد شكري، كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

وتنطلق مباراة د فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت ضد حرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.