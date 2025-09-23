قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات الدوري.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور، سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وحرس الحدود والزمالك والجونة.

وكتب خالد الغندور، عبر فيسبوك: "توقعاتكم لمباراتي الأهلي وحرس الحدود والزمالك والجونة والجائزة تيشرت الفريقين لصاحب التوقع الصحيح".

ويخضع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود لإجراء عملية جراحية غاب علي إثرها عن مواجهة النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة نتائجه الإيجابية.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

استبعاد أسماء بارزة من قائمة الأهلي

قرر المدير الفني للأهلي، الكابتن عماد النحاس، استبعاد عدد من اللاعبين البارزين من قائمة الفريق لمواجهة الحرس، حيث غاب عن القائمة كل من:

إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو"، أشرف داري، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، أحمد كوكا، محمد شكري، كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود
وتنطلق مباراة د فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت ضد حرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. 

خالد طلعت خالد الغندور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

الزمالك

مينا ماهر عن مباراة الزمالك: اليوم يلعب متصدر الدوري

محمد صلاح

مينا ماهر لـ محمد صلاح: تستاهل مكان أحسن والجائزة تتعوض

نادي الزمالك

سجل واستقبل 4 أهداف.. نقاط قوة وضعف الجونة قبل لقاء الزمالك

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد