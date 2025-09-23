قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحتفي بالفائزين بجوائز التميز البحثي وتطلق جوائز جديدة لدعم الابتكار

الاحتفالية
الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس صباح اليوم حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وتحت الإشراف العام للدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و مشاركة الدكتورة دينا ابو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا السابق.

 وجاء الإشراف التنفيذي للدكتور باسم المغربي، وبحضور بعض عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المكرمين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الفائزين بجوائز التميز البحثي، كما تقدم بالتهنئة لجميع أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالإنجازات العلمية والبحثية. وأكد "مندور" حرص الجامعة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز مكانة البحث العلمي، ورعاية الباحثين والعلماء، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، ألقى الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الكلمة الافتتاحية للحفل، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن الجامعة تحتفل اليوم بتتويج جهود أبنائها الذين أسهموا بإنجازات بحثية تليق باسمها العريق، مشيراً إلى أن التكريم لا يخص الأفراد فقط، بل هو احتفاء بقيمة العلم وروح المثابرة والإبداع، ورسالة بأن الجهد والتميز هما أساس تقدم المجتمع.

كما أعرب نائب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالفائزين بالجوائز التشجيعية، مؤكداً أن تكريمهم استثمار في طاقات إبداعية واعدة. وكشف عن استحداث جائزتين جديدتين هذا العام، هما: جائزة أفضل معمل بحثي لتشجيع بيئات البحث التطبيقي المتميزة، وإطلاق نداء لمشاريع بحثية جماعية مبتكرة تستهدف تعزيز التعاون بين التخصصات ومواجهة التحديات المجتمعية.

وشهد الحفل أيضاً العديد من التكريمات بدء بتكريم  لجان التحكيم التي شملت لجنة النشر الدولي، ولجنة جوائز الجامعة، ولجنة دعم رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز الجامعة، والفائزين بجوائز النشر الدولي من مختلف الكليات.

كما تخلل الحفل تكريم السيدة ماجدة محمد عبد القادر مدير إدارة البحوث بقطاع الدراسات العليا بمناسبة بلوغها سن التقاعد، تقديراً لمجهوداتها الكبيرة وعطائها المستمر طوال فترة عملها بالقطاع.

واختتم "زغلول" كلمته بتقديم التهنئة للفائزين والفائزات، مؤكداً أن ما نشهده اليوم هو محطة انطلاق جديدة تعكس حرص الجامعة على ترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي رائد في إنتاج العلم وبناء الإنسان وصناعة المستقبل. 
وفي نهاية الحفل تم أخذ الصور التذكارية مع الفائزين و المنظمين والمشاركين والحضور  .

جامعة قناة السويس اخبار جامعة قناة السويس جامعة القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ورش جراحات المناظير ركيزة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي

قوافل بيطرية

"التناسليات الحيوانية" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة قنا

جولة وزير التعليم اليوم

وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد