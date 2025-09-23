في يومها العالمي.. 70 مليون شخص يحتفلون بلغة الإشارة

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ لغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وقالت داليا مصطفى مترجمة لغة الإشارة، إن لغة الإشارة هي لغة حقيقية تمتلك مفردات وقواعد تعبر عن جميع المشاعر الإنسانية مثل الحزن والفرح والسعادة.

استخدام لغة الإشارة

وأوضحت أن هناك حوالي 70 مليون شخص حول العالم يستخدمون لغة الإشارة، و80% منهم يعيش في البلدان النامية، الأمر الذي يجعل التحديات التي تواجه هذه الفئة كبيرة للغاية، خاصة في ظل نقص المدارس المنتشرة لتعليم الصم، وعدم اهتمام المدارس الحكومية أو الدولية بلغة الإشارة كأساس في التعليم.

لغة الإشارة..طريق للتواصل

وأضافت أن معظم الناس لا يعرفون كيفية التعامل مع الأشخاص الصم، ما يخلق فجوة في التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية إدخال لغة الإشارة في المراحل التعليمية المبكرة حتى يكون لدى الجميع القدرة على التعامل مع الصم سواء في الشارع أو المستشفيات أو الأماكن العامة.

وأشارت «داليا» إلى أن كل بلد لديه لغته الخاصة في الإشارة، مثل القاموس المصري، وقواميس عربية لدول الإمارات والكويت والسعودية، رغم وجود إشارات موحدة وبسيطة تستخدم في بعض الحالات، إلا أن التنوع في لغات الإشارة يشكل تحديًا آخر أمام التوحيد والتواصل الدولي.

و شددت داليا مصطفى على أهمية زيادة الوعي بلغة الإشارة كأساس لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع ذوي الهمم بشكل مستمر، معربة عن أملها في العمل على تطوير هذه الجوانب في الفترات القادمة.