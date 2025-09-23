قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

في يومها العالمي.. 70 مليون شخص يحتفلون بلغة الإشارة

إسراء صبري

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ لغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وقالت داليا مصطفى مترجمة لغة الإشارة، إن لغة الإشارة هي لغة حقيقية تمتلك مفردات وقواعد تعبر عن جميع المشاعر الإنسانية مثل الحزن والفرح والسعادة.

استخدام لغة الإشارة 

وأوضحت أن هناك حوالي 70 مليون شخص حول العالم يستخدمون لغة الإشارة، و80% منهم يعيش في البلدان النامية، الأمر الذي يجعل التحديات التي تواجه هذه الفئة كبيرة للغاية، خاصة في ظل نقص المدارس المنتشرة لتعليم الصم، وعدم اهتمام المدارس الحكومية أو الدولية بلغة الإشارة كأساس في التعليم.

لغة الإشارة..طريق للتواصل 

وأضافت أن معظم الناس لا يعرفون كيفية التعامل مع الأشخاص الصم، ما يخلق فجوة في التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية إدخال لغة الإشارة في المراحل التعليمية المبكرة حتى يكون لدى الجميع القدرة على التعامل مع الصم سواء في الشارع أو المستشفيات أو الأماكن العامة.

وأشارت «داليا» إلى أن كل بلد لديه لغته الخاصة في الإشارة، مثل القاموس المصري، وقواميس عربية لدول الإمارات والكويت والسعودية، رغم وجود إشارات موحدة وبسيطة تستخدم في بعض الحالات، إلا أن التنوع في لغات الإشارة يشكل تحديًا آخر أمام التوحيد والتواصل الدولي.

و شددت داليا مصطفى على أهمية زيادة الوعي بلغة الإشارة كأساس لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع ذوي الهمم بشكل مستمر، معربة عن أملها في العمل على تطوير هذه الجوانب في الفترات القادمة.

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

