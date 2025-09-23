السعيد غنيم: الصناعة ركيزة التنمية الاقتصادية والطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد النائب السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولوياته داخل المجلس، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

وأوضح "غنيم" أن لديه العديد من المقترحات والرؤى التي تستهدف دعم وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشددًا على أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف النائب السعيد غنيم في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم أثناء استخراج كارنيه العضوية، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تبنت الحكومة العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية لدعم المصانع، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضرورة توفير حوافز للمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وأكد النائب السعيد غنيم ، اننا تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في الصادرات والوصول إلى الأسواق العالمية.