300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
السعيد غنيم: الصناعة ركيزة التنمية الاقتصادية والطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

السعيد غنيم:
السعيد غنيم:
ماجدة بدوى

أكد النائب السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولوياته داخل المجلس، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

وأوضح "غنيم" أن لديه العديد من المقترحات والرؤى التي تستهدف دعم وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشددًا على أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف النائب السعيد غنيم في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم أثناء استخراج كارنيه العضوية، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تبنت الحكومة العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية لدعم المصانع، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما لفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضرورة توفير حوافز للمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وأكد النائب السعيد غنيم ، اننا تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في الصادرات والوصول إلى الأسواق العالمية.

النائب السعيد غنيم مجلس الشيوخ الشيوخ ملف الصناعة

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

