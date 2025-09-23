سفير بريطانيا في مصر: نتوقع اعترافا مماثلا بالدولة الفلسطينية من شركائنا وحلفائنا

قال مارك برايستون ريتشاردسون، سفير بريطانيا في مصر، إنه لا يرغب في التكهن بردود الأفعال الإسرائيلية، مؤكدا أن السبيل لمستقبل آمن ومزدهر للفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في حل الدولتين وهو ما تركز عليه جميع جهودنا وعازمون على الدفع بهذا المسار قدما.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنت توجد العديد من التحركات في الوقت الحالي، "اعترفنا بفلسطين رفقة حلفاء قريبين مثل كندا وأستراليا، ونتوقع رؤية المزيد من الحلفاء والشركاء يعترفون بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب".

وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة هي الخطوة الأولى بالغة الأهمية وإتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، مع تمهيد الطريق لحل دائم للصراع وهذا ما نركز عليه هذا الأسبوع.