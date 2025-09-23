قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
محافظات

لالتزامه بجودة إنتاج الخبز.. محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة لأحد المخابز بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استكمالًا لجولات المتابعة الميدانية، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، بتفقد عدد من المخابز بمدينة الخارجة؛ يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخبز وتطبيق الاشتراطات التموينية المقررة.

وخلال الجولة، شدّد المحافظ على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمتابعة اليومية داخل المخابز، للتأكد من الالتزام بالوزن ومنع أى محاولات للتلاعب، موجّهًا بصرف مكافأة للعاملين بأحد المخابز المدعمة؛ تقديرًا للالتزام بمعايير جودة إنتاج الرغيف، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع النماذج الإيجابية وتحفيزها إلى جانب التصدي بكل حزم لأية مخالفة.

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

هل أداء الصلاة بسرعة باطلة ويتطلب إعادتها ؟.. عويضة عثمان يوضح

أمين البحوث الإسلاميَّة: لغة الإشارة حقٌّ إنسانيٌّ وجسرٌ للتواصل الحضاري

دعاء شهر ربيع الآخر.. اللهم أهله علينا بالأمن السلام

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

تمرينة قاتلة على يوتيوب.. صرخة أخ فقد شقيقه بسبب لعبة خطيرة

بالأبيض الجرئ.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها فى حفل الفضائيات العربية

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

