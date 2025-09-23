لالتزامه بجودة إنتاج الخبز.. محافظ الوادي الجديد يمنح مكافأة لأحد المخابز بالخارجة

استكمالًا لجولات المتابعة الميدانية، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، بتفقد عدد من المخابز بمدينة الخارجة؛ يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخبز وتطبيق الاشتراطات التموينية المقررة.

وخلال الجولة، شدّد المحافظ على استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمتابعة اليومية داخل المخابز، للتأكد من الالتزام بالوزن ومنع أى محاولات للتلاعب، موجّهًا بصرف مكافأة للعاملين بأحد المخابز المدعمة؛ تقديرًا للالتزام بمعايير جودة إنتاج الرغيف، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع النماذج الإيجابية وتحفيزها إلى جانب التصدي بكل حزم لأية مخالفة.