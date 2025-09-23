لجنة تفتيش فى الزمالك خلال أيام بسبب أرض 6 أكتوبر وقضايا ضد المجلس

علم " صدي البلد" من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أنه سيتم اجراء عمليات التفتيش داخل نادي الزمالك خلال الأيام القليلة القادمة فى القضايا المقدمة ضد النادي بالاضافة الى ملف أرض 6 أكتوبر التى تم سحبها .

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جاء بناء على طلب من نيابة الأموال العامة وبالفعل تم ارسال خطاب من النائب العام خطابا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة تضم قانوني ومشرف على هيئات رياضية وآخرين للتحقيق في القضايا المقدمة وأرض ٦ اكتوبر

وأشارت المصادر الى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستقوم بحلف اليمين خلال أيام قبل أن تتسلم مهام عملها للتفتيش داخل نادي الزمالك بسبب البلاغات الخاصة بأعضاء المجلس

على جانب أخر .. تحدث حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، عن مواجهة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: موضوع استمرار نتائج الزمالك الإيجابية الآن في أيد الجهاز الفني واللاعبين

وأضاف: الخسارة أمام وادي دجلة كانت مخيبة للآمال، ولكن فريق الجونة يحاتج إلى نقطة وحيدة، ومباراة الأهلي المقبلة مثل مباراة الجونة بثلاث نقاط

وتابع: على اللاعبين عدم التفكير في مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة، واللاعب المحترف يأخذ كل مباراة على حدى والأهم الآن هو الفوز على فريق الجونة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

وواصل: أتمنى أن يصل اللاعبين إلى مستوى التركيز وبيان زمالك بالأمس تشجيعي للاعبين ولكن بيان غير موفق في الوقت الحالي لا نتعامل بالقطعة فمثل هذا البيان يكون عندما يتوج الزمالك بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وجماهير الزمالك هدفها فقط الفريق