ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا مع وفد رفيع من إقليم شيامن ومركز البريكس لبحث فرص الاستثمار في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 عقد  الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى برئاسة عمدة إقليم شيامن ورئيس مركز البريكس، ضم عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المهتمين ببحث فرص التعاون في مجالات الزراعة المميكنة والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية ومحطات تحلية المياه.

وذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وجاءت الزيارة بتنسيق من المكتب التجاري المصري في بكين برئاسة الوزير المفوض التجاري  د. خالد ميلاد، وبالتعاون مع إدارة شئون الاستثمار بالتمثيل التجاري. ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال زيارته عددًا من الاجتماعات مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

وأكد الوفد الصيني أن مصر تُعد دولة محورية في العالم العربي، مشيرين إلى أن مدينة شيامن تُولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، لما تتمتع به من مكانة استراتيجية.

وقد استعرض عمدة شيامن أبرز مقومات الإقليم الذي يُعد من أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لشيامن في عام 2024 نحو 858.9 مليار يوان (120 مليار دولار أمريكي تقريبًا)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري مع مصر 2.31 مليار يوان (1.64 مليار دولار أمريكي) بزيادة 20.3% على أساس سنوي. وأشار إلى أن الصناعات الرئيسية بالإقليم تشمل الصناعات التكنولوجية، والآلات والمعدات، والخدمات اللوجستية التجارية، والخدمات المالية، فضلًا عن الصناعات الاستراتيجية الناشئة مثل الطب الحيوي، والمواد الجديدة، والطاقة الجديدة.

كما تم تسليط الضوء على قاعدة جينجينج الوطنية للابتكار، التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ كمنصة دولية للتعاون في مجالات الرقمنة والارتقاء الصناعي، والتي ساهمت منذ إنشائها في إطلاق أكثر من 138 مشروعًا تعاونيًا باستثمارات بلغت 62 مليار يوان.

وفي ختام اللقاء، طرح الجانب الصيني مقترحات لتعزيز التعاون مع مصر في عدة مجالات، تشمل:

 • تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، ودعوة الشركات المصرية للاستثمار في شيامن.

 • التعاون في مجال التحول الرقمي عبر تبادل الخبرات في مشروعات الرقمنة والحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

  تعميق التعاون في الأطر متعددة الأطراف من خلال آليات مثل البريكس ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مع دعوة مصر للمشاركة في المعارض والمنتديات الدولية التي تنظمها شيامن.

وأكد الجانبان أن التعاون بين مصر وإقليم شيامن من شأنه أن يسهم في تحقيق نتائج مثمرة على صعيد الاستثمار والتجارة، وأن يدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

السيدة الوزير المفوض التجاري الزهراء احمد على مدير ادارة شئون الدول الآسيوية والسيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والسيد السكرتير الاول التجاري  محمد عطية بإدارة شئون الدول الآسيوية والسيدة السكرتير الاول التجاري شاهندا عز العرب بإدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري.

 

