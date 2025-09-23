استشهاد 29 فلسطينيًا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية باستشهاد 29 فلسطينيًا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم /الثلاثاء/.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها: "إنه تم نقل 19 شهيدًا إلى مستشفى الشفاء، و6 إلى المستشفى المعمداني، و2 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى الأقصى".



وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 عن استشهاد 65 ألفًا و382 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166 ألفًا و985 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.