جوتيريش: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام تتهاوى، ونريد عالما يلبي حقوق الجميع وأكثر تنوعا.

وقال جوتيريش في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم املتحدة :" غياب مؤسسات فعالة متعددة الأطراف يعني أن العالم سيعاني من الفوضى، والسلام هو التزامنا الأول لكن الحروب تستعر بوحشية".

وتابع جوتيريش:" العنف المتواصل في أوكرانيا يهدد الأمن والسلم العالميين"ـ مضيفا:" المدنيون في السودان يواجهون المذابح ولا حل عسكريا للأزمة".

وعن غزة قال جوتيريش:" هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وتدمير ممنهج يحدث في قطاع غزة، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وتابع جوتيريش: يجب تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية فورا لوقف المجاعة في غزة ، والحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين".

وأكمل جوتيريش:" الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث ونطاق الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر".

