قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاهزية ستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي..شاهد

ستاد الكلية الحربية جاهز قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي
ستاد الكلية الحربية جاهز قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي

شارك الإعلامي فتحي سند صوراً من ستاد الكلية الحربية و جاهزيته قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إصابة محمد علي بن رمضان غير مقلقة وكان هناك إمكانية لمشاركة اللاعب أمام حرس الحدود ولكن الجهاز الطبي أوصى بإراحة اللاعب للحفاظ عليه من تجدد الإصابة قبل لقاء الزمالك".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة نتائجه الإيجابية.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

الإعلامي فتحي سند ستاد الكلية الحربية حرس الحدود الأهلي محمد علي بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية

انتصار تاريخي.. الإدارية العليا تؤكد أحقية العلوم الصحية في البكالوريوس

متحدث حركة فتح: الدور المصري كان محوريًا في دفع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

فتح: الدور المصري كان محوريًا في دفع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية

عبدالعاطي: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد