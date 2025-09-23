جاهزية ستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي..شاهد

شارك الإعلامي فتحي سند صوراً من ستاد الكلية الحربية و جاهزيته قبل انطلاق مباراة حرس الحدود والأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إصابة محمد علي بن رمضان غير مقلقة وكان هناك إمكانية لمشاركة اللاعب أمام حرس الحدود ولكن الجهاز الطبي أوصى بإراحة اللاعب للحفاظ عليه من تجدد الإصابة قبل لقاء الزمالك".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة نتائجه الإيجابية.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.