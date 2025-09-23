محمد عمارة: الأهلي بحاجة لوجوه جديدة وعلى الخطيب حسم موقفه من الانتخابات



طالب محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق، بضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة، مؤكدًا أن استمرار الكابتن محمود الخطيب في المناصب الإدارية داخل النادي لما يقرب من 40 عامًا أمر يستدعي إعادة النظر.



وقال عمارة في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1، إن الخطيب تقلد العديد من المناصب داخل الأهلي ما بين عضو مجلس إدارة وأمين صندوق ونائب للرئيس ورئيس للنادي، مشيرًا إلى أنه رغم مروره بظروف صحية ونصيحة الأطباء له بالابتعاد، إلا أنه يواصل التواجد



وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة أن يعلن الخطيب موقفه من خوض الانتخابات المقبلة بشكل واضح، حتى لا يترك الساحة في حالة من التكهنات، مؤكدًا أن الأهلي لا يقف على أي مسؤول أو لاعب، وهناك كفاءات أخرى قادرة على تحمل المسؤولية.



واختتم عمارة تصريحاته بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة كبيرة قبل الانتخابات، تتمثل في شكوى نادي بيراميدز لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بسحب لقب الدوري من الأهلي.