كريم أبوذكري أفضل منتج درامي لعام 2025 في مهرجان الفضائيات العربية

حصد المنتج كريم أبوذكري جائزة أفضل منتج درامي لعام 2025 في الدورة الأخيرة من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك تقديرًا للأعمال التي قدمها خلال الموسم الدرامي الجاري.

وشهد عام 2025 حضورًا قويًا لأبوذكري في الساحة الدرامية، حيث قدّم في موسم رمضان مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني وآية سماحة، ولا يزال يُعرض له حاليًا مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" الذي يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة، إذ يتألف من 7 حكايات، وتُعرض كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مختلف، محققًا نسب متابعة واسعة وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب أبوذكري عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة، مؤكدًا أنها تمثل تتويجًا لمجهوده وجهود فريق العمل في شركته K Media. وقال في تصريحاته: "الجائزة مهداة لكل فرد شاركني رحلة النجاح هذا العام، فهي تكليل لعمل جماعي متواصل وليست مجرد إنجاز شخصي."

ويعد كريم أبوذكري من أبرز المنتجين الذين نجحوا في السنوات الأخيرة في تقديم أعمال متنوعة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية. فقد بدأ مسيرته في عالم الإنتاج عام 2018 من خلال مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، قبل أن يواصل نجاحاته بسلسلة من الأعمال التي لاقت رواجًا جماهيريًا، منها: "مكتوب عليا", "حلوة الدنيا سكر", "إيجار قديم", "بقينا اتنين", "كشف مستعجل", و*"الكابتن"*.

أما أحدث مشاريعه، مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، فشكّل تجربة خاصة في الدراما المصرية، حيث جمع بين نجوم شباب وكبار، ومنح فرصة لمؤلفين ومخرجين جدد لعرض رؤيتهم، مما جعله واحدًا من أبرز الأعمال المتنوعة في موسم 2025.