الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الاحتلال يعيش عزلة دولية.. واعتراف بريطانيا بفلسطين تحوّل تاريخي.. مصر تعطي الأمل للأسر الموجعة بغزة

غزة
غزة
محمود محسن

الاحتلال الإسرائيلي يواجه عزلة دولية متزايدة، في ظل الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قِبل عدد من الدول، ولا سيما الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا.

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تعطي الأمل للأسر التي تتعرض للأوجاع والآلام في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الجميع يتابع الدور المصري في غزة وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لأبناء الشعب الفلسطيني إلى مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يعاني الأمرين جراء الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي وفرض النزوح وصولا إلى وسط وجنوب قطاع غزة حيث لا مكان ولا خيام ولا مستلزمات حياة أساسية تتوفر وهناك أسر باعت مقتنياتها من أجل أن توفر بعض الأغطية لتشكل مأوى لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعطي الأمل للأسر التي تتعرض للأوجاع والآلام التي تعرض لها طفل غزة وأخيه وأمه، والذي تدخلت اللجنة المصرية بغزة لدعمه، مؤكدا على أهمية استجابة مصر وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني لما لها من أهمية بالغة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني سواء في المساعدات الطبية أو غيرها.

وتابع أن القيادة المصرية تؤكد دوما وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس بالكلمات فقط بل أيضا بالفعل على أرض الواقع لما يخفف من الأوجاع والآلام لدى المواطن.

متحدث "فتح": الاحتلال يعيش عزلة دولية واعتراف بريطانيا بفلسطين تحوّل تاريخي

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "ما نشهده اليوم هو تحول كبير في المواقف الدولية، بريطانيا، التي كانت من أوائل الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن منحت وعد بلفور عام 1917 لإقامة وطن قومي لليهود، تعود الآن وبعد أكثر من 80 عامًا لتُعلن اعترافها بدولة فلسطين، هذا التحول ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا نتاج ضغط شعبي واسع داخل بريطانيا نفسها".

وأشار إلى أن المظاهرات المليونية التي خرجت في بريطانيا، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة، كان لها تأثير مباشر على هذا القرار.

مراسل "القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية تستهدف المدنيين والنازحين غرب مدينة غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من النصيرات، إن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل بعنف على المناطق الغربية لمدينة غزة، خصوصًا مخيم الشاطئ وحي النصر المجاور، حيث تستهدف الطائرات الحربية منازل المواطنين، الطرقات، والتجمعات السكانية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تعمد إلى استهداف مباشر للمدنيين، بما في ذلك النازحين الذين يحاولون الفرار من مناطق القصف، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتعرضون لإطلاق نار مباشر خلال تنقلهم.

وأضاف جبر أن الطريق الساحلي الغربي لقطاع غزة، الذي يربط محافظات القطاع ببعضها البعض، يشهد حركة نزوح نشطة من مدينة غزة نحو المناطق الجنوبية، وذلك في ظل ما وصفه بـ"عملية الإزاحة القسرية تحت النيران"، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الذين يصرّون على البقاء في المدينة.

لكن المفارقة، بحسب جبر، تكمن في أن الطريق نفسه يشهد حركة معاكسة؛ إذ تسلكه أيضًا سيارات ومواطنون عائدون من الجنوب إلى مدينة غزة، في رسالة واضحة تعبّر عن إصرار فلسطيني على العودة والصمود في قلب المدينة، رغم تصاعد القصف الإسرائيلي.

