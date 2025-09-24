حركة فتح: الاحتلال يعيش عزلة دولية واعتراف بريطانيا بفلسطين تحول تاريخي

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يواجه عزلة دولية متزايدة، في ظل الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين من قِبل عدد من الدول، ولا سيما الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا.

وأضاف النمورة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "ما نشهده اليوم هو تحول كبير في المواقف الدولية، بريطانيا، التي كانت من أوائل الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن منحت وعد بلفور عام 1917 لإقامة وطن قومي لليهود، تعود الآن وبعد أكثر من 80 عامًا لتُعلن اعترافها بدولة فلسطين، هذا التحول ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا نتاج ضغط شعبي واسع داخل بريطانيا نفسها".

وأشار إلى أن المظاهرات المليونية التي خرجت في بريطانيا، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة، كان لها تأثير مباشر على هذا القرار.