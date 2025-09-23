في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة ضحايا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع قد ارتفعت بشكل مأساوي إلى 2526 شهيدًا، وأكثر من 18,511 مصابًا، منذ بداية استهداف هذه المواقع.

وذكرت وزارة الصحة أن الاعتداءات المتواصلة على المناطق المخصصة لتوزيع الإغاثات تُمثل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، في ظل الحصار الخانق وندرة المساعدات الغذائية والطبية التي تصل للمدنيين في القطاع.

ضحايا جدد خلال 24 ساعة فقط

وأكدت الوزارة أن 3 مواطنين استشهدوا، وأُصيب 15 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار بيان الصحة إلى أن هذه الهجمات تأتي في ظل صمت دولي مطبق، وتقاعس عن حماية المدنيين، رغم التحذيرات المتكررة من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.