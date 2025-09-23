قرارات إسبانية قاسية ضد دولة الاحتلال | تفاصيل

أكد الحكومة الإسبانية علي ضرورة تكثيف الضغط سياسيا واقتصاديا كي تحترم إسرائيل حقوق الانسان والقانون الدولي وتحقيق السلام.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إن قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل.

وأضاف كويربو في تصريحات : قراراتنا تتضمن أيضا منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني، كما قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة.

وتابع : يجب علينا وقف القتل في قطاع غزة الآن"، مشيرا إلى أن الجوع يقتل النساء والأطفال في قطاع غزة.

وأكد رئيس وزراء إسبانيا أنه على شعب غزة أن يعرف أن العالم لن ينساه، مؤكدا أن فلسطين يجب أن تحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.