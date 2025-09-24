أستاذ علوم سياسية: توافق بين إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي في رفض الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك شبه تطابق في الرؤية السياسية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن الطرفين يتبنيان مشروعًا واحدًا ويدعمان بعضهما البعض بشكل واضح.

وأضاف سلامة، خلال لقائه في برنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن التصريح الذي أطلقه ترامب مؤخرًا بشأن أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل "جائزة لحماس"، هو في الحقيقة تكرار حرفي لمصطلحات سبق أن استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته المتطرفة.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية: "إذا كان الاعتراف بدولة فلسطين يُعتبر مكافأة لحماس، فهل الاعتراف بإسرائيل يُعد أيضًا اعترافًا بشرعية الاستيطان وجرائم الحرب والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية والأماكن المقدسة؟"

وأوضح سلامة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُزعج كلاً من ترامب ونتنياهو، لأنه يُعد مكسبًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن هناك حقوقًا مشروعة لشعبٍ لم يحصل بعد على الحد الأدنى من مطالبه الأساسية، وهو ما بدأ المجتمع الدولي في الإقرار به بشكل متزايد.