قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل
مفاجأة بسعر الدواجن البيضاء.. تراجع أسعار الدجاج اليوم الأربعاء
ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية
الكارثة الصحية في غزة تتصاعد .. العدوان الإسرائيلي يوقف مستشفيات الأطفال والعيون
لقاء تاريخي يلوح في الأفق .. «زيلينسكي» يقبل الاجتماع مع «بوتين» بشرط واحد
أكبر تحديث لـ «جوجل بلاي».. متجر ترفيهي ذكي مع مساعد «Sidekick» للاعبين
نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة
عدد الصحابة وأفضلهم عند رسول الله .. أسماؤهم بالترتيب
إبراهيم سعيد ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز: كل لاعب بيلعب لنفسه.. و«ديانج» جاي يعتزل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: توافق بين إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي في رفض الدولة الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك شبه تطابق في الرؤية السياسية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن الطرفين يتبنيان مشروعًا واحدًا ويدعمان بعضهما البعض بشكل واضح.

وأضاف سلامة، خلال لقائه في برنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن التصريح الذي أطلقه ترامب مؤخرًا بشأن أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل "جائزة لحماس"، هو في الحقيقة تكرار حرفي لمصطلحات سبق أن استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته المتطرفة.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية: "إذا كان الاعتراف بدولة فلسطين يُعتبر مكافأة لحماس، فهل الاعتراف بإسرائيل يُعد أيضًا اعترافًا بشرعية الاستيطان وجرائم الحرب والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية والأماكن المقدسة؟"

وأوضح سلامة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُزعج كلاً من ترامب ونتنياهو، لأنه يُعد مكسبًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن هناك حقوقًا مشروعة لشعبٍ لم يحصل بعد على الحد الأدنى من مطالبه الأساسية، وهو ما بدأ المجتمع الدولي في الإقرار به بشكل متزايد.

دونالد ترامب ترامب إسرائيل نتنياهو فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

باراسيتامول

بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

تسكين الالم

يسرع الشفاء ويقلل الألم ويمنع الأمراض المزمنة.. اكتشف فوائد زيت الكافور

بالصور

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد