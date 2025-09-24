كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025

يبحث الكثير عبر محرك البحث عن طريقة إصدار بطاقة شخصية 2025 لكبار السن، حيث توفر وزارة الداخلية خدمات بصورة مميزة للتسهيل على المواطنين راغبى استخراج البطاقة الشخصية، ومن بين تلك الخدمات توفير خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وذوى الهمم من المنزل.

استخراج البطاقة الشخصية

وفر قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية خدمات خدمات مميكنة كثيرة للحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة، ومن بينها خدمة الكول سنتر لتلقى طلبات استخراج بطاقة الرقم القومى لكبار السن وذوى الهمم من المنزل.

الخدمات الصوتية للأحوال المدنية

قدم قطاع الأحوال المدنية الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

خدمات الأحوال المدنية

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

استخراج البطاقة الشخصية 2025

فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك استكمالا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .

وقامت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن بين تلك الخدمات خدمة إصدار بطاقة الرقم القومى سواء عن طريق مكاتب الأحوال المدنية الموجودة فى أقسام الشرطة أو الخدمات المميزة المتواجدة فى المولات والمراكز التجارية.

وقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمات إلكترونية ومميكنة حديثة، للمواطنين لإصدار بطاقة الرقم القومي، في إطار خطة التكنولوجيا الحديثة والمميكنة والإلكترونية التي تعمل على تنفيذها وزارة الداخلية، في كافة القطاعات التي يتعامل معها المواطنين بصفة مباشرة ومستمرة، وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.