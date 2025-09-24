تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

مع بداية موسم الدراسة وزيادة المسؤوليات اليومية، تبحث ربات البيوت عن طرق فعّالة لتخزين الخضروات والورقيات بشكل صحيح، لتوفير الوقت وضمان الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

ومن أبرز الورقيات التي تذبل بسرعة: النعناع، البقدونس، الشبت، والكزبرة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، وإليكم طرق مختلفة لحفظها، وهي :

ـ الحفظ في الفريزر للتخزين الطويل:

اغسلي الأوراق جيدًا وجففيها بمناديل المطبخ أو باستخدام جهاز تجفيف الخضار للتخلص من الرطوبة.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

ـ افصلي الأوراق عن السيقان السميكة:

ضعي الأوراق في أكياس محكمة الغلق أو علب بلاستيكية صغيرة.

يمكن فرم الورقيات ووضعها في قوالب ثلج مع قليل من الماء أو زيت الزيتون ثم تجميدها.

عند الاستخدام، تُضاف المكعبات مباشرة للطهي مع احتفاظها بالنكهة واللون الأخضر الزاهي.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

ـ الحفظ في الثلاجة للاستخدام السريع:

اغسلي الورقيات جيدًا واتركيها حتى تجف تمامًا.

لفيها في مناديل ورقية جافة وضعيها داخل كيس بلاستيكي مثقوب أو علبة محكمة الغلق.

خزنيها في درج الخضروات بالثلاجة.

بهذه الطريقة تظل الأوراق طازجة حتى أسبوعين دون أن تذبل.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

نصائح ذهبية للحفاظ على نكهة الورقيات

ـ اغسلي الأوراق قبل التخزين مباشرة فقط.

ـ تجنبي ترك الورقيات مكشوفة داخل الثلاجة.

ـ إذا لاحظتِ رطوبة على الأوراق، استبدلي المناديل الورقية فورًا.

ـ لحفظ النعناع بطريقة مبتكرة: ضعيه في كوب ماء مثل باقة زهور، وغطيه بكيس بلاستيكي قبل وضعه في الثلاجة.

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

باتباع هذه الطرق البسيطة، يمكن لكل ربة منزل الحفاظ على النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة طازجة لفترة أطول، مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية ونكهتها المميزة، سواء للتخزين الطويل في الفريزر أو للاستخدام السريع في الثلاجة.