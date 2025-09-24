قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي
«قل من نفسه».. علاء إبراهيم ينتقد أداء الأهلي ويصف اعتراض ياسر إبراهيم بـ «المُحرج»
الأنبا بشارة يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر
إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه
أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة
هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها
نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة
برعاية ترامب .. سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاق تاريخي لخفض التصعيد |تفاصيل
موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع
أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون
بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
آية التيجي

مع بداية موسم الدراسة وزيادة المسؤوليات اليومية، تبحث ربات البيوت عن طرق فعّالة لتخزين الخضروات والورقيات بشكل صحيح، لتوفير الوقت وضمان الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية. 

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

ومن أبرز الورقيات التي تذبل بسرعة: النعناع، البقدونس، الشبت، والكزبرة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، وإليكم طرق مختلفة لحفظها، وهي :

ـ الحفظ في الفريزر للتخزين الطويل:

اغسلي الأوراق جيدًا وجففيها بمناديل المطبخ أو باستخدام جهاز تجفيف الخضار للتخلص من الرطوبة.

ـ افصلي الأوراق عن السيقان السميكة:

ضعي الأوراق في أكياس محكمة الغلق أو علب بلاستيكية صغيرة.

يمكن فرم الورقيات ووضعها في قوالب ثلج مع قليل من الماء أو زيت الزيتون ثم تجميدها.

عند الاستخدام، تُضاف المكعبات مباشرة للطهي مع احتفاظها بالنكهة واللون الأخضر الزاهي.

ـ الحفظ في الثلاجة للاستخدام السريع:

اغسلي الورقيات جيدًا واتركيها حتى تجف تمامًا.

لفيها في مناديل ورقية جافة وضعيها داخل كيس بلاستيكي مثقوب أو علبة محكمة الغلق.

خزنيها في درج الخضروات بالثلاجة.

بهذه الطريقة تظل الأوراق طازجة حتى أسبوعين دون أن تذبل.

نصائح ذهبية للحفاظ على نكهة الورقيات

ـ اغسلي الأوراق قبل التخزين مباشرة فقط.

ـ تجنبي ترك الورقيات مكشوفة داخل الثلاجة.

ـ إذا لاحظتِ رطوبة على الأوراق، استبدلي المناديل الورقية فورًا.

ـ لحفظ النعناع بطريقة مبتكرة: ضعيه في كوب ماء مثل باقة زهور، وغطيه بكيس بلاستيكي قبل وضعه في الثلاجة.

باتباع هذه الطرق البسيطة، يمكن لكل ربة منزل الحفاظ على النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة طازجة لفترة أطول، مع الاحتفاظ بقيمتها الغذائية ونكهتها المميزة، سواء للتخزين الطويل في الفريزر أو للاستخدام السريع في الثلاجة.

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

