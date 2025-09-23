عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

قررت فتاة مصرية تحويل الاسورة الفرعونية المفقودة لذكرى خالدة لاتنساها الأجيال بعد أن قام بعض اللصوص بسرقتها من مخازن متحف الاثار واذابتها وتشكيلها من جديد وبيعها كمصوغات ذهبية.

فكرة الاسورة الفرعونية البديلة

قالت مريم مصممة اكسسوارات وصاحبة الفكرة، ممكن الأصل يكون ضاع لكن الروح الفرعونية عمرها ما تختفي و هذا كان كل تفكيري اول ما عرفت إن الاسورة الفرعونية لم تعد موجودة.

وأضافت مريم في منشور لها على الفيس قررت أنفذ بديل بسيط للأسورة الفرعونية المفقودة من النحاس المطلي بالذهب والمطعم بحجر لابيس.

قطعة عظيمة

الاسورة الفرعونية تعود ل عهد الملك أمنموبى (Amenemope)، من الأسرة الـ21، من فترة تُعرف بالعصر المتأخر .

ويبلغ عمر الفرعونية المفقودة حوالي 3000 سنة.

وقالت صاحبة الفكرة “ الإسورة الفرعونية متوفرة دلوقتي نقدر نفتكرها ونقتنيها .. إحنا صوت التاريخ وانا مش عايزة فيها أى مكسب، أنا عايزة مصر كلها تلبس الاسورة دى وتنتشر”

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل سريع مع منشور بديل الاسورة الفرعونية المفقودة.