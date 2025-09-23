السيطرة على حريق شب فى سيارة على الطريق الحر بطوخ

شهد الطريق الحر بنها – شبرا فى نطاق مدينة طوخ بالقليوبية حريق شب فى سيارة دون وقوع اى خسائر بشرية فى الارواح واتت النيران على السيارة بالكامل .

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق فى سيارة ملاكى على الطريق الحر بنها – شبرا الخيمة .



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بطوخ مدعومة بسيارتى اطفاء وتم السيطرة على السنة اللهب ومنع امتدادها الى السيارات الاخرى على الطريق وكشفت المعاينة ان السيارة " جيب " وان الحريق بسب ماس كهربائى ولم تقع اى خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.