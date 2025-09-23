توترات حادة داخل البرلمان الإيطالي بشأن غزة

شهد مجلس النواب الإيطالي توترات حادة ، اليوم الثلاثاء، حيث دار نقاش حاد بين الائتلاف الحكومة والمعارضة بشأن أحداث غزة، إضافة إلى احتجاجات أمس الاثنين في العديد من المدن الإيطالية، والتي تحول بعضها إلى أعمال عنف، ما أسفر عن إصابة عشرات من عناصر الشرطة في ميلانو.



وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن جالياتسو دي بيجنامي، النائب عن حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، طالب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بتقديم تقرير حول الأحداث، معربا عن تضامنه مع قوات الأمن ، وقال : "هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة لشن هجوم على المؤسسات".



من جانبه ، رد النائب ريكاردو ريتشاردو ، من حركة "النجوم الخمسة" ، قائلا : "إن متظاهري أمس الاثنين دافعوا عن اسم إيطاليا"، مستنكرا موقف الحكومة من إسرائيل.

واتهم التحالف الحاكم باستغلال بعض الحوادث "لتشويه صورة حركة احتجاجية مهمة"، متهما الحكومة بالمسؤولية عن "الإبادة الجماعية في غزة".



أما ماركو جريمالدي النائب عن تحالف اليسار الأخضر ، فقال إن الحكومة "في ورطة" لأنها لا تنتهج رأي الأغلبية بشأن هذا الموضوع ، كما انتقدت تشيارة براجا من الحزب الديمقراطي موقف ميلوني لعدم إبلاغ البرلمان بالأحداث الأخيرة في غزة ، وقالت : "أنتم لا تعترفون بأن ما حدث أمس كان تعبيرا عن ضمير الشعب".