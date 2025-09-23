ميرفت خليل: الإدارة الأمريكية كانت تحاول الضغط على بريطانيا من أجل عدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية

أكدت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين البريطاني، أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة حقيقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ونتيجة تلك الممارسات الإسرائيلية أصبحت معظم دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية.

وقالت ميرفت خليل، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، ان الإدارة الأمريكية كانت تحاول الضغط على بريطانيا، من أجل عدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن المملكة المتحدة كان لها رأيها الخاص بالإعتراف بدولة فلسطين.

وتابعت عضو حزب المحافظين البريطاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية رأيها واضح بعدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى انه رفضت إعطاء التأشيرة للرئيس الفلسطيني من أجل حضور المؤتمر داخل الأمم المتحدة.