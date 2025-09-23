حسين فهمي: مهرجان القاهرة رفض عرض رعاية بمليون دولار ودعم فلسطين حاضر بقوة

اتلقى الفنان الكبير حسين فهمي بعدد من الصحفيين في جلسة ودية بحضور أعضاء المكتب الفني للمهرجان، النقاد محمد طارق، محمد نبيل، رامي المتولي، محمد سيد، وأعضاء المكتب الصحفي للمهرجان برئاسة زين العابدين خيري، للحديث عن مستجدات الدورة الـ 46، والمنتظر انطلاقها يوم 12 نوفمبر المقبل.



وأكد القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن رعاية المهرجان تخضع لمعايير دقيقة تضمن الحفاظ على هوية وقيمة الحدث، وأشار حسين فهمي إلى رفض عرض رعاية تجاوز مليون دولار لعدم توافقه مع سياسة المهرجان، التي تضع الشركات الوطنية في مقدمة الأولوية.

وأوضح حسين فهمي إلى أن دعم العلامات التجارية الوطنية في رعاية المهرجان يمثل انحيازًا واعيًا للمنتج المصري ويعكس التزامًا حقيقيًا بدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المهرجان يُدار وفق رؤية تحترم الجودة والمصداقية.



وكشف المكتب الفني للمهرجان أنه من أبرز التغييرات التي ستشهدها الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي، نقل مقر إقامة الضيوف إلى فندق جديد يبعد نحو 10 دقائق فقط عن دار الأوبرا المصرية، بهدف تقديم أعلى مستوى من الراحة والخدمة لضيوف المهرجان.

وشدد حسين فهمي على أن فلسطين حاضرة في قلب المهرجان، مؤكدين أن وجود فيلم "صوت هند رجب" في الختام "لن يكون آخر صرخة"، بل هناك فعاليات أخرى ستكرّس حضور القضية الفلسطينية فنيًا وإنسانيًا.



وأشار إلى أن فريق العمل الحالي يعمل بتناغم عال، وقد تم إعداد برنامج قوي ومتنوع مع قائمة ضيوف مميزة، كما يجري العمل على تجاوز سلبيات الدورات السابقة لضمان نسخة أكثر تميزًا واحترافية، ولها خصوصية كبيرة على مستوى برمجة الأفلام.

وكشف فهمي أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 46 سيعقد يوم 12 أكتوبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الأفلام المشاركة، والضيوف، والفعاليات الرسمية.

وفي سياق متصل، رئيس مهرجان القاهرة أنه ينفق من ماله الخاص في أغلب التنقلات الخارجية المرتبطة بالترويج للمهرجان، مشدا على أنه لا يعيش الرفاهية على حساب وزارة الثقافة أو المال العام.



وفي النهاية ثمن حسين فهمي دور الصحافة المصرية في دعم المهرجان العريق، واستمع لعدد من المقترحات والملاحظات الخاصة بتفاصيل سير المهرجان ووعد بمناقشتها مع فريق المهرجان.