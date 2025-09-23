إعلامي شهير لياسر إبراهيم : عاوز جايزة المباراة إزاي وانت داخل فيك جونين

علق الإعلامي كريم رمزي علي ازمة ياسر إبراهيم في عدم الحصول علي جائزة رجل المباراة.

وكتب رمزي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ياسر ابراهيم انت الدفاع اللي انت واقف فيه دخل فيه هدفين من حرس الحدود.. عايز تاخد جائزة افضل لاعب في المباراة علشان الكرة راحت القايم وخبطت فيك ودخلت؟! ".



كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب المباراة بسبب جائرة رجل المباراة

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ ياسر إبراهيم دخل في مشادة كلامية مع مراقب مباراة الأهلي وحرس الحدود لعدم حصوله على جائزة رجل المباراة ".