قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي شهير لياسر إبراهيم : عاوز جايزة المباراة إزاي وانت داخل فيك جونين

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
منار نور

علق الإعلامي كريم رمزي علي ازمة ياسر إبراهيم في عدم الحصول علي جائزة رجل المباراة. 

وكتب رمزي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ياسر ابراهيم انت الدفاع اللي انت واقف فيه دخل فيه هدفين من حرس الحدود.. عايز تاخد جائزة افضل لاعب في المباراة علشان الكرة راحت القايم وخبطت فيك ودخلت؟! ".


كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب المباراة بسبب جائرة رجل المباراة

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ ياسر إبراهيم دخل في مشادة كلامية مع مراقب مباراة الأهلي وحرس الحدود لعدم حصوله على جائزة رجل المباراة ".

ياسر إبراهيم رجل المباراة الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

التيك توك

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد