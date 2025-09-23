كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة بتقدم بيراميدز على أهلى جدة بهدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة فى كأس إنتركونتيننتال.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونفذت ركلة ركنية لبيراميدز، بمجموعة من التمريرات القصيرة لكنها انتهت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 3.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في الدقيقة 6.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتسديدة عن طريق أحمد عاطف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13.



