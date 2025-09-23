تنفيذ مشروع استراتيجي مهم للمياه بحدائق أكتوبر.. تفاصيل

استقبل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد عبد الله اليوم كلا من: المهندس عبد الرؤوف الغيطي – مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس خالد سرور – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، في زيارة ميدانية لمشروع الخزانات الأرضية بالمدينة بسعة إجمالية ٨٠ ألف متر مكعب.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لـ المشروعات القومية بمدينة حدائق أكتوبر.

خلال الجولة، استمع مساعدا نائبا رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من قيادات الجهاز حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية الهامة لتعزيز كفاءة منظومة المياه بالمدينة، حيث يخدم مناطق:مشروع ابني بيتك ٧، منطقة الداون تاون علي طريق الواحات، مشروع دار مصر، مشروعات الإسكان الاجتماعي المحيطة : (٦٠٧ عمارة – ٢٦٩ عمارة ٣٩٠ فدان ....).

واستعرض قيادات الجهاز مواصفات الخط الناقل للمياه، والذي صُمم لنقل كميات تصل إلى ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميًا، بما يضمن تأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع التوسعات العمرانية المستمرة.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أن المشروع يمثل خطوة محورية لدعم البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة للمواطنين، مشيدًا بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وفق أعلى المعايير.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور أن قطاع التنمية والإنشاءات بالهيئة يولى أهمية كبيرة لهذا المشروع لما له من دور أساسي في تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية ومواكبة معدلات التنمية المتسارعة بالمدينة.

وفي ختام الزيارة، أثنى مساعدا نائبا رئيس الهيئة على جهود جهاز المدينة في متابعة الأعمال ودفع معدلات التنفيذ، مؤكدان على أن المشروعات الجارٍ تنفيذها ستسهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لسكان حدائق أكتوبر.