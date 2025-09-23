قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
رياضة

كأس إنتركونتيننتال.. أهلي جدة يدرك التعادل أمام بيراميدز من علامة الجزاء

أهلى جدة
أهلى جدة
حسن العمدة

أحرز أهلى جدة هدف التعادل فى شباك بيراميدز بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة فى كأس إنتركونتيننتال.

جاء هدف التعادل لـ أهلي جدة فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونفذت ركلة ركنية لبيراميدز، بمجموعة من التمريرات القصيرة لكنها انتهت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 3.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في الدقيقة 6.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتسديدة عن طريق أحمد عاطف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13.

وأضاع الأهلي هدفا محققا عن طريق إنزو ميلو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة تجاه المرمى لكن تألق الحارس أحمد الشناوي حال دون اعلان هدف التعادل في الدقيقة 34.

ونفذت محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون مايلي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 36.

وأهدر بيراميدز هدفا محققا بتسديدة عن طريق فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 42. 

