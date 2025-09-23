كأس إنتركونتيننتال.. أهلي جدة يدرك التعادل أمام بيراميدز من علامة الجزاء

أحرز أهلى جدة هدف التعادل فى شباك بيراميدز بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة فى كأس إنتركونتيننتال.

جاء هدف التعادل لـ أهلي جدة فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونفذت ركلة ركنية لبيراميدز، بمجموعة من التمريرات القصيرة لكنها انتهت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 3.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في الدقيقة 6.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتسديدة عن طريق أحمد عاطف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13.

وأضاع الأهلي هدفا محققا عن طريق إنزو ميلو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة تجاه المرمى لكن تألق الحارس أحمد الشناوي حال دون اعلان هدف التعادل في الدقيقة 34.

ونفذت محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون مايلي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 36.

وأهدر بيراميدز هدفا محققا بتسديدة عن طريق فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 42.