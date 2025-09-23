القائم يحرم السماوي.. بيراميدز يتعادل مع أهلى جدة 1-1 في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين بيراميدز وأهلى جدة، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة فى كأس إنتركونتيننتال.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونفذت ركلة ركنية لبيراميدز، بمجموعة من التمريرات القصيرة لكنها انتهت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 3.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في الدقيقة 6.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتسديدة عن طريق أحمد عاطف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13.

وجاء هدف محقق ضائع للأهلي عن طريق إنزو ميلو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة تجاه المرمى لكن تألق الحارس أحمد الشناوي حال دون اعلان هدف التعادل في الدقيقة 34.

ونفذت محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون مايلي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 36.

وأهدر بيراميدز هدف محقق بتسديدة عن طريق فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 42.

وجاء هدف محقق ضائع لبيراميدز بتسديدة قوية عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 45+9.



