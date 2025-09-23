بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع عددٍ من قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية، وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات في المنطقة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء اليوم، نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، وذلك على هامش حضور الجانبين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك.

وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بلقاء رئيس وزراء السودان مجددًا، عقب لقائهما الأخير في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، مجددا الإعراب عن تطلع مصر إلى أن يتحقق الاستقرار في السودان الشقيق في القريب العاجل مع الخطوات الثابتة التي تتخذها "حكومة الأمل" بقيادة الدكتور كامل إدريس لاستعادة مظاهر الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والراسخ، الذي عبر عنه كثيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، وجهود الحكومة السودانية؛ من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من معاناة أبناء هذا الشعب الشقيق الذي نتألم لمعاناته اليومية، جراء استمرار الحرب هناك.