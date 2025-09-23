قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
أخبار البلد

بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور

ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية
ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية
كتب محمود مطاوع

 عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع عددٍ من قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية، وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات في المنطقة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء اليوم، نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، وذلك على هامش حضور الجانبين اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك.

وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بلقاء رئيس وزراء السودان مجددًا، عقب لقائهما الأخير في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، مجددا الإعراب عن تطلع مصر إلى أن يتحقق الاستقرار في السودان الشقيق في القريب العاجل مع الخطوات الثابتة التي تتخذها "حكومة الأمل" بقيادة الدكتور كامل إدريس لاستعادة مظاهر الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت والراسخ، الذي عبر عنه كثيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم مؤسسات الدولة السودانية، وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، وجهود الحكومة السودانية؛ من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من معاناة أبناء هذا الشعب الشقيق الذي نتألم لمعاناته اليومية، جراء استمرار الحرب هناك.     

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب قادة ورؤساء حكومات الدول العربية الدول العربية والإسلامية

