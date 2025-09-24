قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية
الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام
ماكرون في الأمم المتحدة.. قصيدة درويش تمهد لاعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين
عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها
مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب
زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام
بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
أحمد الشرع: تقسيم سوريا كارثة تهدّد تركيا والعراق
أيقونة الاستعراضات .. وفاة مرفت زعزع بعد إصابتها بجلطة في المخ
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد
فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها
محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بأسوان .. شاهد

محمد عبد الفتاح

شهد مسجد عمر بن الخطاب بمدينة أسوان احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم فى ختام الأنشطة الصيفية للبرنامج التثقيفى لوزارة الأوقاف، الذى تنظمه مديرية أوقاف أسوان، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

حضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الأمير، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر فرع أسوان، والشيخ محمود فخرى، رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ عبد الله محمود، مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والمبتهل الشيخ خالد الدسوقى، إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ رمضان أمين، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.

حفظة القرآن الكريم

وتضمنت الاحتفالية، التى بدأت بتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ خالد الدسوقى، ثم أعقب ذلك كلمة للدكتور أحمد الأمير والذى أكد فى كلمته، ضرورة تعظيم أهل القرآن وكيف كان السابقون يعظمون حفظة القرآن، قائلا: علينا التفاخر بأبنائنا الحفظة، لأن القرآن يأتى يوم القيامة دفاعا عن صاحبه يوم القيامة.

وأوضح الشيخ رمضان أمين، أن هذه الاحتفالية جاءت فى ختام أنشطة الأوقاف الصيفية تحت رعاية الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وبإشراف إدارة أوقاف أسوان أول، وتضمنت الاحتفالية تكريم نحو 114 حافظًا وحافظة من الأطفال بينهم 3 حفظوا القرآن الكريم كاملًا.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

تامر عبد الحميد

أول تعليق من تامر عبدالحميد على أنباء شطب عضويته بنادي الزمالك

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

البريد

ما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيب

"أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

بالصور

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

