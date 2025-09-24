تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب بأسوان .. شاهد

شهد مسجد عمر بن الخطاب بمدينة أسوان احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم فى ختام الأنشطة الصيفية للبرنامج التثقيفى لوزارة الأوقاف، الذى تنظمه مديرية أوقاف أسوان، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

حضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الأمير، رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر فرع أسوان، والشيخ محمود فخرى، رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ عبد الله محمود، مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والمبتهل الشيخ خالد الدسوقى، إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ رمضان أمين، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.

حفظة القرآن الكريم

وتضمنت الاحتفالية، التى بدأت بتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ خالد الدسوقى، ثم أعقب ذلك كلمة للدكتور أحمد الأمير والذى أكد فى كلمته، ضرورة تعظيم أهل القرآن وكيف كان السابقون يعظمون حفظة القرآن، قائلا: علينا التفاخر بأبنائنا الحفظة، لأن القرآن يأتى يوم القيامة دفاعا عن صاحبه يوم القيامة.

وأوضح الشيخ رمضان أمين، أن هذه الاحتفالية جاءت فى ختام أنشطة الأوقاف الصيفية تحت رعاية الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وبإشراف إدارة أوقاف أسوان أول، وتضمنت الاحتفالية تكريم نحو 114 حافظًا وحافظة من الأطفال بينهم 3 حفظوا القرآن الكريم كاملًا.