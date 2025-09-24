قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نتيجة وحشة جدًا.. جمال عبد الحميد يعلق على تعادل الزمالك أمام الجونة

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
سارة عبد الله

تحدث جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، عن أداء الفريق بعد التعادل مع الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال عبد الحميد عبر تصريحات تلفزيونية: “أداء الزمالك النهاردة كماتش كان كويس فنيًا، إنما كنتيجة وحشة جدًا جدًا”.

وتابع: “كان في فرصة حلوة جدًا إنك تسبق وتستمر مع الأداء اللي قبل كده في الماتشين اللي فاتوا، وتبعد ويبقى ماتش الأهلي على الأقل نازل مرتاح، حتى لو تعادل هتفضل بنفس الفرق. فطبعًا الماتش ضايق كل الزملكاوية”.

وأضاف: “الأهم الفوز بالدوري العام طبعًا رقم واحد. عشان الدوري العام بقالنا كتير ما خدناهوش، بقالنا 3 سنين. وكمان لازم نلعب في أفريقيا. يعني الـ 3 نقاط أهم من التفكير بالفوز على الأهلي”.

وأوضح: “الإنذارات كانت سلاح ذو حدين يا تكسب بيها يا تخسر بيها. وإحنا النهارده خسرنا بيها. كان المفروض كل لاعب يلعب ويحافظ على نفسه. زمان كنا نلعب ماتشات قبل القمة، وكان عندنا إنذار ونحافظ على نفسنا عشان ماتش القمة”.

واختتم: “أنا بصراحة كزملكاوي يهمني 3 نقاط مش ماتش الأهلي. يهمني أسبق الأهلي بـ 5 أو 7 أو 8 نقاط. حتى لو اتعادلنا معاه، هفضل في القمة”.

الزمالك جمال عبد الحميد الجونة الدوري الأهلي

