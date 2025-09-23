كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من وليد من المنصورة حول كيفية الصلاة في الطائرة ومعرفة اتجاه القبلة.

كيفية الصلاة في الطائرة

وأوضح شلبي، خلال تصريح، أن الراكب يمكنه سؤال طاقم الطائرة لتحديد اتجاه القبلة، ثم يصلي بحسب المتاح له؛ فإن أمكن القيام والركوع والسجود فيصلي كامل الأركان، وإن لم يتمكن صلى جالسًا على حاله، ويركع ويسجد بما يتيسر له.

وأضاف أن فقهاء الشافعية يرون أنه يصلي مراعاة لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة بعد الوصول، أما فقهاء الحنفية والمالكية فيرون أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ويمكن الأخذ بهذا القول.

وبيّن أن الصلوات تنقسم إلى ثلاث مستويات: الفجر لا يجوز جمعها ويجب أن تؤدى في وقتها حتى لو على الطائرة، أما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز جمعهما جمع تقديم قبل السفر أو جمع تأخير بعد الوصول، وهو الأفضل لتجنب الصلاة في الطائرة جالسًا.

وأشار إلى أن هذا الحكم يسري على بقية وسائل المواصلات كالسيارة أو الأوتوبيس، حيث يمكن التوقف عند استراحة أو الجمع بين الصلوات إذا كانت المسافة طويلة، أما في السفر القصير فيؤدى كل شيء في وقته.

وقال: "الأفضل إن أمكن الجمع قبل السفر أو بعد الوصول حتى نصلي صلاة كاملة على الأرض، أما إذا اضطررنا للصلاة في الطائرة أو الوسيلة فيجوز وتبرأ بها الذمة أمام الله".

الصلاة في المواصلات

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر.. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز هذا شرعًا إذا كانت صلاة نافلة.. أما الفريضة فالمسافر بين حالين: أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ، أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب.

وتابعت: ففي هذه الحالة إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله. أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.