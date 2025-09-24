خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن رؤية المجتمع الدولى، ممثلًا في الدول الكبرى، قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يوضح أن الإرادة الدولية بدأت تعبّر عن ضمير الشعوب في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، حتى الرأي العام الأمريكي أصبح أكثر تفهمًا لأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وتابع الدكتور سنجر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأصوات المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية تؤكد أن ما اتخذته مصر من خطوات لوقف سيناريوهات التهجير والدفاع عن بناء الدولة الفلسطينية يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها اعتراف بريطانيا، تؤكد على الحق الفلسطيني، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطًا داخلية من الرأي العام بضرورة تقرير مصير الفلسطينيين.

واختتم “سنجر” بالتأكيد على أن طبيعة القتل والدمار الذي يرتكبه بنيامين نتنياهو ومجموعة المتطرفين تمثل مجازر نازية تتكرر مرة أخرى بالوحشية نفسها في قطاع غزة.

